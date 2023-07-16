بالفيديو.. ناقد فني: الحفلات الفنية في مهرجان العلمين عنصر جذب جماهيري كبير

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن الحفلات الفنية في مهرجان العلمين ستشكل انطلاقة أخرى مثل نظيرتها الرياضية المتنوعة التي طرحت خلال اليومين الماضين وكانت جذابة للغاية.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مناخ مهرجان العلمين مختلف وينقل مصر لمكانة أخرى، إذ إنه يقدم صورة مبهرة على مستوى الجغرافي أو التاريخي أو الأنشطة، مشيدا بدور وجهود القائمين على المهرجان لكي يخرج بأفضل صورة لكي يصبح عنصرا للجذب السياحي.

وأشار إلى أن الحفلات الفنية بمهرجان العلمين تعد عنصر جذب جماهيري كبير وتعكس وجهة مختلفة لهذه المنطقة الرائعة، لافتا إلى أن اختيار الفنانين الذين سيحيون الحفلات بالعلمين كان ذكياً للغاية مثل الموسيقار عمر خيرت، إذ إنه له رواد من مختلف أنحاء العالم.

وتابع: «سحر العلمين الجديدة يضفي جمالا ورونق خاصاً للحفلات الفنية، والمواطنين سيفضلون التواجد في مثل هذه الحفلات المقامة في بقعة ساحرة من أرض مصر».

وأوضح أن بداية الحفلات الفنية بالفنان تامر حسني اختيار موفق كونه يملك جماهيرية كبيرة للغاية من الشباب، معتقدا أن جمهور الشباب سيكون شعلة التي ستضفي على هذا المهرجان مكانة خاصة كون التفاعل بين الرياضة والفن ومختلف الأنشطة يتهم بها الشباب ومن ثم تشكل عنصر جذب ضخم.

