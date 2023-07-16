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الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بدء الندوة التثقيفية لـ"التعليم" لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية
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بدأت منذ قليل الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

يأتي ذلك بحضور  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

الانتماء التربية والتعليم الأنشطة الطلابية الهوية المصرية الجمهورية الجديدة الدفاع الشعبى والعسكري