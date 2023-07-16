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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم مسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 7 مسيرات وزورقين على مواقع في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول.

 وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من الساحل، بينما تم تعطيل وتحطيم 5 طائرات بدون طيار أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.
وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوى رصدت في الجزء الشمالي من البحر الأسود، زورقين مسيران تابعين للقوات الأوكرانية ودمرتهما بنيران سفن حماية المنطقة المائية.
وأكد البيان أن هذا الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

سيفاستوبول شبه جزيرة القرم روسيا