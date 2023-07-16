بالفيديو.. عقبة: "100 يوم صحة" هدفها تقليل الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن حملة 100 يوم صحة تعمل على تكثيف الخدمات التي أطلقتها المبادرات السابقة، مفسرا ذلك بأن هذا الأمر غرضه تقليل الأعباء عن المواطنين عبر العيادات المتنقلة التي أصبحت تصل للمناطق الحدودية والبعيدة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية لكل مواطن على أرض مصر سواء كان مصرياً أو أجنبياً.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتماماً كبيراً بالمواطنين الأصحاء في مباردة «100 يوم صحة» مثلما يتم الاهتمام بالمرضى، مشيرا إلى أن إصدار ما يزيد على 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة دليل على سعي الدولة للوصول للمواطنين كلهم الذين يعانون من مشكلة صحية.

ولفت إلى أن أسرة المريض تعاني معه، إذ يحتاج المريض لمساعدة وخدمة ممن حوله، لذلك يتأثر الجميع على مستوى عمله وإنتاجهم اليومي وهكذا، وهذا ما يطلق عليه تكاليف غير مباشرة، إذ إن التكاليف المباشرة تتعلق بتكلفة علاج المريض فقط.

وأوضح أن الدولة ترعى مواطنيها بشكل جيد وتوفر لهم الخدمات حتى منازلهم، فضلا عن حرصها بعمليات الوقاية والاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين في هذا الصدد.

