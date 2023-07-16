“محسن ممتاز” أبرز أدواره .. ذكرى ميلاد "جان السينما" يوسف شعبان

في ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان ، "استعرضت قناة أكسترا نيوز" تقريرا عن مسيرته الفنية .

ووفقا للتقرير ، يعد الفنان الراحل يوسف شعبان فنان استثنائي استطاع أن يشق طريقه بين كبار النجوم حتى احتل مكانة مميزة على الشاشة واطلق عليه الجمهور لقب "جان السينما".

ولد الفنان "يوسف شعبان" في 16 يوليو عام 1931 ،في حي شبرا بالقاهرة فأمتزج شخصيته وملامحه بملامح وسمات الطبقة المتوسطة والشعبية في مصر، قدم خلال مسيرته الفنية ما لايقل 250 عملا فنيا متميزا، استطاع التنقل بين الادوار بحرفية شديدة.

بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينيات من خلال فيلم "في بيتنا رجل" بدور فهمي عبدالعزيزمع عمرالشريف والمخرج بركات ، ودخل في منافسة مع نجوم جيله رشدي اباظة، كمال الشناوي ،صلاح ذوالفقار، حسن يوسف ، وشكري سرحان.ومن ابرز أعماله السينمائية "معبودة الجماهير" ،"غراميات مجنون" ، "العريس الثاني"، "الاصدقاء الثلاثة" ، "شىء في صدري"، "مراتي مدير عام "،" المساجين الثلاثة".

حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، ومن أبرز ادواره في الدراما التليفزيونية شخصية " محسن ممتاز" رجل المخابرات المصري في مسلسل رأفت الهجان.

ومن أشهر مسلسلاته : "الشهد والدموع"، "قهوة المواردي"، "المال والبنون"، "ليالي الحلمية" وغيرها من المسلسلات المتميزة.ترك الفنان يوسف شعبان رصيدا ضخما من الاعمال السينمائية والدرامية ستظل محفورة بأحرف بارزة في أرشيف الفن المصري ، ليرحل عن دنيانا الفنان القدير بعد مسيرة فنية حافلة في 28 من فبراير عام 2021