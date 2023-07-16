أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في "قره باغ"

الأحد 16/يوليو/2023 - 10:51 ص

اتهمت أذربيجان، اليوم الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار لعام 2020، الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي تخوضها باكو وأرمينيا للسيطرة على منطقة "ناجورنو قره باغ".

وقالت الخارجية الأذرية ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ إن "الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"، معتبرة أن موسكو لم تفعل شيئا لمنع تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة.

يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا الجمعة الماضية في "ستيباناكرت" كبرى مدن ناجورنو قره باغ، مطالبين باكو بفتح ممر "لاتشين" الشريان الوحيد الرابط بين أرمينيا وهذه المنطقة الانفصالية والذي أغلقته أذربيجان مؤخرا، وتضم المنطقة غالبية أرمينية ولكن تقع على أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا