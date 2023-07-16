نظر تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل جلسة تجديد حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل

كانت قد نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولا داخل عيادته في الساحل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه وممرض، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

البداية بتلقي الاجهزة الامنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة، وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مدفون داخل إحدى الغرف بالعيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.