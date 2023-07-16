الأرصاد: استمرار سيطرة المرتفع الجوي.. والعظمى بالقاهرة 40

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، حيث تستمر سيطرة المرتفع الجوى في طبقات الجو العليا الذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد فى الجو فى طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وان الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.

وأضافت الأرصاد أنه يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأحد درجة حرارة عظمى فى الظل ٣٨ درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم ٤٠ درجة مئوية.

ونوهت الأرصاد انه مع استمرار تجاوز جنوب الصعيد حاجز ٤٠ درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك ٤٥ درجة مئوية.