صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الاحد، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17,390.25 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3,434.73 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5,097.45 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3,169.22 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 21,117.56 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.33%، مسجلا 7,283.29 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.39% وصولا لمستوي 2,911.44 نقطة.