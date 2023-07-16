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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 3 مستوطنين فى إطلاق نار بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وقعت جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد جيش الاحتلال أن هناك مطاردة تتم لشخصين يشتبه بإطلاقهما النار في الضفة.فيما أضافت وسائل إعلام عبرية أن هناك شكوكًا حول عملية إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين، وهناك إصابة لاثنين أحدهما حالته خطيرة.

جدير بالذكر أن عشرات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.

يشار إلى أن المستوطنين اقتحموا مسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية بالإضافة إلى تأدية طقوس تلمودية بالقرب من أبوابه

جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار جنوب مدينة بيت لحم الضفة الغربية المسجد الأقصى