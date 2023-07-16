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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الإفريقي بنيروبى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة، خلال الاجتماع التنسيقي، عن خطة مصر، في ظل ترؤسها اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل أمس، لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.

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