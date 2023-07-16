اليوم.. أندية الدرجة الثانية تجتمع في الإسكندرية لبحث أزمة دوري المحترفين

يعقد عدد من أندية القسمين الثاني والثالث اجتماعا مساء اليوم بالإسكندرية؛ لمناقشة تطورات الأزمة المتعلقة ببطولة دوري المحترفين، التي يخطط اتحاد الكرة لتطبيقها بداية من الموسم الجديد، لتحل محل دوري الدرجة الثانية بنظامه الحالي.

وعلمت “البوابة سبورت”، أن اجتماع أندية الدرجة الثانية المقرر اليوم سيقام بمقر النادي الأولمبي بالإسكندرية، على أن يحضره مجموعة الأندية المعارضة لتطبيق بطولة دوري المحترفين.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع عرض ما تم خلال الجلسة التي جمعت بعض مسئولي تلك الأندية مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبوع الماضي، وهي الجلسة التي أعقبها خروج معلومات متضاربة بشأن مصير بطولة دوري المحترفين؛ حيث أكد بعض مسئولي الأندية التي حضرت الجلسة موافقة اتحاد الكرة على تأجيل تطبيق دوري المحترفين لمدة موسم، في حين أكد اتحاد الكرة عدم التوصل لأي قرارات خلال الجلسة.

وكان نحو 50 ناديا من أندية القسمين الثاني والثالث قد قدمت تفويضات رسمية إلى اتحاد الكرة أواخر الشهر الماضي، لطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة لحسم مصير بطولة دوري المحترفين، من خلال إقامة تصويت بين أندية الجمعية العمومية.

وترغب تلك الأندية في استمرار دوري الدرجة الثانية بنظامه الحالي، الذي يشارك فيه 48 ناديا مقسمة على 3 مجموعات بواقع 16 فريقا في كل مجموعة، في حين ينص نظام بطولة دوري المحترفين على مشاركة 20 فريقا فقط في البطولة، مع استحداث بطولة جديدة تحت مسمى دوري القسم الثاني ب يتم فيه تقسيم الفرق المشاركة على 3 مجموعات، واحدة لأندية الشركات، ومجموعة لأندية الصعيد والقاهرة، ومجموعة ثالثة لأندية بحري والقناة وسيناء الإسكندرية ومطروح.