ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في كوريا الجنوبية إلى 35 قتيلا

الأحد 16/يوليو/2023 - 09:35 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من كوريا الجنوبية إلى 35 قتيلا، بينما ظل 10 آخرون في عداد المفقودين حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي لسول.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد ، ن مناطق متعددة بالبلاد تعرضت لهطول أمطار غزيرة منذ التاسع من شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى أنها اشتدت في الأيام الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة، وقد انتشل عمال الإنقاذ سبع جثث من نفق غمرته المياه بعد أن حوصرت بداخله نحو 15 مركبة.

وقال المسئول بإدارة الإطفاء سيو جيونج إن ما يقرب من 400 من عمال الإغاثة بما فيهم غواصون يبحثون داخل النفق الواقع وسط مدينة "تشونجو" عن المزيد من الأشخاص المفقودين.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو قد طالب الجيش بالتدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ من خلال العمل والتنسيق مع المسئولين الحكوميين.