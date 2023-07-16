مقتل صحفي بالرصاص في مدينة أكابولكو السياحية غربي المكسيك

الأحد 16/يوليو/2023 - 09:31 ص

أعلن مكتب الادعاء الإقليمي في المكسيك مقتل "نيلسون ماتوس" الصحفي المكسيكي بالرصاص في مدينة "أكابكولكو" غربي البلاد وهي منتجع ساحلي شهير على ساحل المحيط الهادئ في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وذكر الادعاء حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أنه تم فتح تحقيق في "جريمة القتل العمد بسلاح ناري" بعد مقتل ماتوس في ساحة انتظار سيارات إحدى الأسواق.

يذكر أنه في 8 يوليو الجاري، عثر على جثة الصحفي "لويس مارتين سانشيز إينيغيز" مراسل صحيفة "لا جورنادا" بولاية ناياريت شمالي غرب المكسيك.

يشار إلى أن أكثر من 150 صحفيا قتلوا في المكسيك منذ عام 2000 في هجمات غالبا ما ترتبط بعصابات المخدرات القوية في البلاد، ووفقا للحكومة، فقد تم الإبلاغ عن مقتل 13 صحافيا في المكسيك في عام 2022.