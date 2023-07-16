روسيا: قوات الدفاع الجوي والأسطول تتصدى لهجوم مسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

الأحد 16/يوليو/2023 - 09:26 ص

أعلن حاكم سيفاستوبول إحدى مدن شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجيف، أن قوات الدفاع الجوي والأسطول تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار على المدينة فوق البحر في مناطق رأس خيرسونيس وخليج سيفاستوبول وبالاكلافا.

وقال رازفوجيف اليوم الأحد- إن قوات الدفاع الجوي والأسطول تصدتا لهجمات مسيرات جوية معادية، فوق البحر في مناطق رأس خيرسونيس وخليج سيفاستوبول وبالاكلافا”.

وشدد على أن جميع خدمات الطوارئ والهيئات المختصة في المدينة، في حالة تأهب وطالب السكان بالهدوء.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بمحاولات المهاجمة بالدرونات، سيفاستوبول والمواقع الأخرى في شبه جزيرة القرم.

وتستهدف الهجمات الأوكرانية عادة، مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية. وتقوم أنظمة الدفاع الجوي بالجيش الروسي، بتدمير معظم المسيرات الجوية أوكرانية.