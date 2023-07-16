بنك التنمية الأفريقي يقرض رواندا 101 مليون دولار لدعم البنية التحتية

الأحد 16/يوليو/2023 - 09:24 ص

وافق بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 101 مليون دولار لتمويل برنامج المياه والصرف الصحي المستدام والمرن في رواندا.

وذكر بيان بنك التنمية الأفريقي أن التمويل يركز على تحسين إدارة المياه والصرف الصحي والحصول على إمدادات المياه للمواطنين.

وأشار إلى أن القرض يستهدف نشر الخدمات بين أكثر من 13.2 مليون شخص في رواندا، ما يوفر وصولا أفضل وطويل الأمد إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد أن التمويل يتماشى مع خطط البنك الرامية إلى النمو الشامل والانتقال التدريجي إلى النمو الأخضر الذي يسهم في تحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.