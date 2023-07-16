شبورة مائية على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري

الأحد 16/يوليو/2023 - 03:03 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، حيث ظهرت شبورة مائية خفيفة في بداية فجر يوم الأحد، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:



العظمى / الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادي النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 37 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 24

أبوسمبل 43 28