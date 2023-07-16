القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي

الأحد 16/يوليو/2023 - 03:20 ص

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 181 مقذوفا من عيارات مختلفة.

دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام" أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 31 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان، "على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 19 قذيفة من عيار 155 ملم وطائرات مسيرة. باتجاه جورلوفكا 7 قذائف من عيار 152 ملم، و5 قذائف عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 181 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك غورلوفكا، ماكييفكا، ستاروميخايلوفكا، ياسينوفاتايا.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 44 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.