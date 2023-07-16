زيلينسكي: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولي لاستعادة السلام

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن بلاده ستحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولى على جميع المستويات من أجل استعادة السلام فى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكى قوله -فى خطابه عبر الفيديو "فى 15 يوما من شهر يوليو، أجرينا بالفعل مفاوضات واجتماعات وأحداثا مع قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وتركيا وجمهورية التشيك وبولندا. وكذلك أيضا سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا والسويد والبرتغال واسبانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو.والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج، رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، البطريرك المسكونى بارثولوميو... الخطاب الموجه إلى مجتمع الطلاب فى الأرجنتين، يتحدث مع أكبر المستثمرين الأمريكيين ومديرى الشركات الواعدين".

وأشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول جاء اليوم لزيارة أوكرانيا. وأكد زيلينسكى أيضا أنه الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب على الدعم العالمى لأوكرانيا، تبذل الدولة قصارى جهدها لضمان أن يكون هذا الدعم مكثفا قدر الإمكان.

وقال الرئيس الأوكرانى -فى خطابه عبر الفيديو- إنه لا يمكننا ترك أى مدينة وقرية تحت سيطرة روسيا، وأضاف "الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب بشكل مباشر على الدعم العالمى لأوكرانيا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون هذا الدعم مكثفًا وذا معنى قدر الإمكان".

وتابع أنه "من أفظع الأمور التى تجلبها الحرب هو الانفصال... أنا ممتن لجميع شركائنا.. كل زعيم وكل سياسي وشخصية عامة وكل بلد يدعمنا حقًا فى حقيقة أن التحرير الكامل لأراضينا الأوكرانية بالكامل هو الذى سيسمح للقوة الكاملة للنظام الدولى القائم على القواعد"، وأعرب عن شكره لجميع مقاتلى بلادهت وقال كانت تلك الأسابيع على الخطوط الأمامية مهمة للغاية.