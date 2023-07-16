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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب التحريات في إصابة شخص سقط من قطار بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول إصابة شخص إثر سقوطه من قطار أثناء سيره بالبدرشين، وسؤال كمسري القطار وشهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة عن سبب الحادث، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية له تمهيدا لسؤاله حول ملابسات الحادث.


اختل توازنه 
وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط الشاب من القطار هو اختلال توازنه، حال قربه من باب القطار، وكان مفتوحًا فسقط على القضبان الحديدية.
وتابعت التحريات أن الشاب أصيب بكدمات جراء السقوط، وبطيء سرعة القطار خففت من حدة الإصابة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كان المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من قطار بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره وجرى نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة شخص اثر سقوطه سقط من قطار البدرشين