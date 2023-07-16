«من فات قديمه تاه» يخطف الأنظار على المسرح المكشوف بالأوبرا.. صور

انطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، على المسرح المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والتي بدأت بـ مونولوج "من فات قديمه تاه" لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي وقيادة وجدي الفوى، ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر، وأداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي.

قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري منذ عقود تجسدت فى عدد من الاستكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التى خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليين باللونين الأبيض والأسود، فاكتسبت عراقة الماضى وتنسمت برائحة الذكريات كان منها: "عيب أعمل معروف، وأما انت جرئ، وأدي العيش لخبازه" لـ ثريا حلمى، و"نبوية، وما تستعجبش، وعيني علينا يا أهل الفن، وشوشو ولولو، وعريس الغفلة، ومراتى نساية، والعقلاء، والدنيا ليه متعبة، وقول لى يا صاحب السعادة" لـ اسماعيل ياسين، و"الراجل دا ح يجنني" لـ صباح، وفؤاد المهندس، و"قلبى يا غاوى" لـ شويكار، وفؤاذ المهندس، و"عاوز أروح" لـ سعاد مكاوى، وإسماعيل ياسين، و"نبوية" لـ محمود شكوكو، و"الحب بهدلة" لـ شكوكو، وإسماعيل ياسين، و"احنا الثلاثة" لـ شادية، وشكوكو، وإسماعيل ياسين، و"يحيا الفول" لـ نعيمة عاكف، ويا سلام على حبي وحبك" لـ شادية، وفريد الأطرش وغيرها.