أمير عزمي: عدم الاستقرار الإداري سبب خسارة الزمالك للألقاب

علق أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، على المشاكل الإدارية التي يعاني منها النادي الأبيض في الفترة الماضية.

وقال مجاهد في تصريحات إعلامية اليوم، الزمالك يعاني من عدم الاستقرار الإداري، وبالتالي عدم الاستقرار الفني والمالي.

وتابع، التخبط الإداري وعدم الاستقرار هو السبب الرئيسي في خسارة الزمالك للألقاب سواء المحلية أو الإفريقية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مساء اليوم الأحد، مع فريق فاركو باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في لقاء فاركو كل من، مصطفي شلبي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي ونبيل دونجا وشيكابالا وأحمد فتوح وعبدالله جمعة وسامسون أكينولا، وناصر منسي وحمزة المثلوثي، لأسباب متنوعة ما بين الإصابة والفنية، والانقطاع عن التدريب فيما يخص يوسف نبيه وسيف جعفر عقب توقيعهم لفريق بيراميدز، كما يغيب حسام عبدالمجيد للإيقاف.

وكانت قائمة الزمالك للقاء فاركو اليوم قد ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد مصطفى "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.