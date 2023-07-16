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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتخاب وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تايانى على رأس حزب أسسه برلسكونى

وزير الخارجية الإيطالى
وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى
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انتُخب وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى، على رأس حزب "فورزا إيطاليا" المحافظ، الذى أسسه السياسى الإيطالى الراحل سيلفيو برلسكوني قبل 29 عامًا.

وأختير تايانى، البالغ 69 عامًا، بالإجماع من قبل المجلس الوطنى لـ"فورزا إيطاليا"، وقال فى اجتماع الحزب إنه "ليس من السهل قيادة حركة سياسية أدارها سيلفيو برلسكونى لمدة تقارب 30 عامًا".

ويعد "فورزا إيطاليا" الشريك الأصغر بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية فى حكومة اليمين التي تترأسها جورجيا ميلوني، بعد حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (ميلونى)، و"حزب الرابطة"، الذي يتزعمه ماتيو سالفينى، المشهور بعدائه للمهاجرين.

ايطاليا وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى برلسكوني