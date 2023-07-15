هواوي كلاود تكشف عن نظام بانجو 3.0 للذكاء الاصطناعي المدعوم بالقدرات السحابية

أطلقت هواوي كلاود، نظام بانجو 3.0. وقد تم الإعلان عن هذا النظام المبتكر خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر هواوي العالمي للمطورين. يهدف بانجو 3.0 إلى تمكين الشركات والصناعات المختلفة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والتحول الرقمي.

تعتبر نماذج Pangu 3.0 نظامًا شاملاً للذكاء الاصطناعي المدرب مسبقًا، حيث يمكنها التكيف بسرعة لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة والمساعدة في التغلب على التحديات المعقدة. باستخدام مجموعات ضخمة من البيانات الشاملة وخوارزميات التعلم الآلي، يعتبر بانجو 3.0 بداية جديدة لتحقيق ثورة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل التنبؤ بالطقس، وتطوير الأدوية، وتحديد الأعطال في قطارات النقل، وقطاع التعدين، وغيرها.

قد نشرت مجلة ساينس جورنال نيتشر العلمية مؤخرًا ورقة بحثية تصف القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تنبؤ الطقس، وتم تناول الورقة لشرح كيفية استخدام فريق Pangu التابع لهواوي في تنبؤات الطقس. يعتمد النموذج الجديد لتنبؤات الطقس على التعلم العميق باستخدام بيانات تم جمعها على مدار 43 عامًا. يعتبر هذا النموذج الجديد أدق بنسبة 20٪ وأسرع بمقدار 10 آلاف مرة من النماذج التقليدية للتنبؤ العددي بالطقس. ويستخدم النموذج بيانات محددة ونطاقات زمنية مشتركة لتوفير تنبؤات دقيقة وموثوقة للطقس. وأثبت النموذج دقته الاستثنائية في تنبؤ مسار العواصف وتوقيت حدوثها، بما في ذلك الإعصار الأخير "ماوار".

تعاونت هواوي أيضًا مع مجموعة شاندونغ اينرجي لإطلاق نموذج Pangu لقطاع المناجم والتعدين. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات النموذج الجديد، يمكن لقطاع المناجم والتعدين تعزيز السلامة والكفاءة وزيادة الإنتاجية. يحتوي النموذج على نظام مراقبة ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأعطال في نظام النقل في قطاع المناجم، مما يساعد على زيادة استرداد الفحم المكرر بنسبة 0.1٪. وبالتالي، يمكن تحقيق أرباح كبيرة لقطاع المناجم والتعدين.

أيضًا، حققت هواوي تحسينات ملحوظة في قطاع السكك الحديدية باستخدام نموذج Pangu. تم تحسين سلامة وفعالية قطارات الشحن من خلال تطبيق النموذج الجديد، حيث تم تحديد 442 نوعًا من الأخطاء بدقة وعالية الكفاءة.

باستخدام نموذج Pangu 3.0 وخدمات أسيند السحابية للذكاء الاصطناعي المقدمة من هواوي، ستتمكن الشركات من تحقيق مستويات جديدة من السلامة والكفاءة والإنتاجية. ومن خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات، يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والتفوق على المنافسين.