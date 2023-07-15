أندرايف تطلق خدمات السفر والشحن بين القاهرة والساحل الشمالي

أطلقت أندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، خدمات أندرايف سفر وشحن ما بين القاهرة والساحل الشمالي، في شهري يوليو وأغسطس، حيث تعتمد هذه الخدمات على نفس نموذج العمل الخاص بـ"أندرايف" وهو قيام العميل بتحديد سعر الرحلة ومن جانبه يقبل السائق سعر الرحلة أو يرفضها ويتفاوض فيما بينه مع العميل.

أندرايف سفر خدمة تتيح للمستخدمين التنقل والسفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي من خلال حجز رحلات عبر التطبيق من على (موبايل و أجهزة الكمبيوتر) أو من خلال نسخة الويب inDrive.City to City ، ومن أهم مميزات هذه الخدمة أن المستخدم يمكنه الحصول على رحلة خاصة - دون اصطحاب أشخاص آخرين- وهو نفس نموذج الرحلات داخل المدينة.

كما تتوفر خدمة inDrive شحن والتي تقدم للمستخدمين خدمات نقل الشحنات الكبيرة مثل الأثاث أو المراكب او جت سكي من القاهرة إلى الساحل الشمالي، حيث يختار المستخدم وقت والوجهة المقصودة وسيارة الشحن المناسبة لـطلبه وبعدها يحدد السعر ويتفاوض مع السائق فيما بينهما، كما يتيح للمستخدم اختيار الرحلة أو الشحنة على الفور ليس فقط بناءً على السعر ووقت التسليم ولكن أيضاً تقييم السائق.

ومن أجل الحفاظ على معايير الأمان، يتم التحقق بعناية من جميع السائقين المسجلين ومستنداتهم لضمان السلامة الكاملة للشحنة، كما يمكن للعملاء أيضًا تتبع الرحلة من خلال التطبيق للتأكد من تسليم في الوقت المتفق عليه وأن الرحلة على مسارها الصحيح.

يخضع جميع السائقين المسجلين على التطبيق لـفحص إلزامي وهذا يعني ألا يوجد إخفاء للبيانات وهي إحدى أهم سمات معايير الأمان، كما أن هناك نظام تقييم يمنح المستخدم فرصة اختيار السائق الذي يتميز بسمعة طبية من خلال التقييم الذي يحصل عليه من رحلات قام بها مع مستخدمين آخرين.

صرح معتز توبة مدير تطوير الأعمال لإندرايف في الشرق الأوسط أن مصر أصبحت الآن سوق فعالة ومهمة لـ inDrive في الشرق الأوسط، واستثمرنا الكثير في التسويق من أجل بناء مجتمعاً هنا من خلال تقديم نشاطات خيرية مثل دعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا وتنظيم أيضاً فعاليات وأنشطة رياضية لذوي الهمم والأطفال في المجتمعات البسيطة، لأن مهمتنا الأساسية تكمن في تحدي الظلم، والآن inDrive أصبح ثاني تطبيقات النقل الذكي شهرة في العالم.