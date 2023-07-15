الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في حادث تصادم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعدما أصيبت نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بجسدها بشارع الملك فيصل - العريش القادم من الجيزة اتجاه المريوطية، تمهيدا لسؤالها حول الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار السائق المتسبب في الحادث.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا، يوكد وقوع حادث تصادم ووجود مصابة بشارع الملك فيصل أمام العريش القادم من الجيزة اتجاه المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة تحمل جنسية أحدى الدول عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتها، جري نقل المصابة إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.