رقية حماد: مليار جنيه تكلفة مشروع الصرف الصحي بالقرنة غرب الأقصر

أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، أن التكلفة الإجمالية لمشروع الصرف الصحي بالقرنة غرب المحافظة تتجاوز المليار جنيه، “قابلة للزيادة” تبعا لتغير الأسعار ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشروع خلال عام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة القرنة، حيث بدأت جولة المحافظ، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالطارف والرواجح والمقامة علي طريق الأقصر – قنا الصحراوي الغربي، حيث وجه بسرعة إنجاز المشروع في موعده المحدد.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والتي أكدت أن المحطة يتم إنشاؤها بطاقة 26/38 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة قري مركز ومدينة القرنة بالكامل بعدد 12 قرية بإجمالي عدد محطات رفع ١٧ محطة، منهم ٥ في حيز التنفيذ هم : ( الاقالتة - القبلي قامولا - نجع البركة - الطارف - بوستر الطارف )، بالإضافة إلى محطة (البعيرات ) التي يجري العمل بها، وكذلك عدد 2 محطة بالضبعية ومحطة جزيرة القرنة، وعدد ٨ محطات سيتم بدء العمل بهم فور الإسناد للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وتابعت، أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 306 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة ٦٠% وتخدم المحطة نحو 140 ألف نسمة من سكان القرنة، مضيفة أن محطة المعالجة تتكون من ٢ مسار للمرحلة الحالية، ومسار آخر للمرحلة المستقبلية وسيتم صرف ناتج المحطة على غابة شجرية تقوم بتنفيذها شركة المياه ومكونات المحطة، هي : ( المدخل والمصافي - ٢ حوض لا هوائي - ٢ ترددي - ٨ إنضاج - ٢ حوض موازنة بالإضافة لغرف المحطة ومبني الإدارة والمعمل والسور).

وعلي هامش جولته بالقرنة، وأناء متابعته مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو، وافق محافظ الأقصر علي مد مساحة تغطية الترعة لمسافة 150 متر إضافية وذلك استجابة لطلب الأهالي، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.

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