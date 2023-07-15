السعودية تعلق علي نتائج قمة دول الجوار للسودان في مصر

في أول تعليق لها على نتائج قمة دول الجوار للسودان التي استضافتها القاهرة، أعلنت السعودية ترحيبها بالنتائج وبتضافر وتكامل الجهود التي تهدف إلي إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

وأفادت الوكالة بأن السعودية "أعربت عن ترحيبها بنتائج قمة دول الجوار للسودان التي استضافتها مصر، وبتضافر وتكامل الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية".

وأعربت الحكومة السودانية، قبل يومين، عن ترحيبها بمخرجات قمة دول الجوار للسودان التي عقدت يوم الخميس الماضي في القاهرة بمشاركة رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية.