الكهرباء: تزايد الأحمال الكهربية هذا العام إلى 34000 ميجاوات

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة : 34000 ميجاوات وذلك لأول مرة خلال هذا العام وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 45700 ميجاوات في حين بلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 11300 ميجاوات.

وأكد الدكتور أيمن حمزه متحدث الإعلامي لوزاره الكهرباء أنه يستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

وأضاف: يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.