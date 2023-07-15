النيابة تطلب تحريات حول غرق شخصين بنهر النيل بالبدرشين

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثامين شخصين غارقين فى نهر النيل بقرية المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بتشريح الجثامين لكشف السبب الحقيقي لوفاتهم، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق شخصين فى نهر النيل بقرية المرازيق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق شخصين وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى البدرشن العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

