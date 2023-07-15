13 ميدالية حصاد مشاركة بعثة مصر بدورة الألعاب العربية الخامسة

أنهت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة بالجزائر 2023 بحصد 13 ميدالية متنوعه بينهم 12 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة.

شاركت بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر ببعثة رمزية مكونه من 8 لاعبين فقط 4 لاعبين في ألعاب القوى هم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل ، و4 لاعبات في ألعاب القوى نعمة سعيد ورحاب أحمد وشيماء خالد وأمل توفيق.

جاءت ميداليات بعثة مصر:

ميداليات منتخب ألعاب القوى

- إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي

- إيهاب عبدالرحمن 1 ميدالية ذهب في رمي الرمح

- مصطفى عمرو 1 ميدالية ذهب في دفع الجلة

- مصطفى الجمل 1 ميدالية ذهب في رمي المطرقة

ميداليات منتخب رفع الأثقال

- نعمة سعيد 2 ميدالية ذهب في منافسات وزن 71 كجم

- رحمة أحمد 2 ميدالية ذهب في منافسات 81 كجم

- شيماء خالد 2 ميدالية ذهب في منافسات +81 كجم

- أمل توفيق 1 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة في منافسات 49 كجم

يرأس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

قدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة لبعثة مصر التي نجحت في تحقيق المطلوب منها في المشاركة الحالية في دورة الألعاب العربية والعودة بالميداليات الذهبية ال12 والميدالية الفضية في إطار ما حدده مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للمشاركة في البطولة الحالية.