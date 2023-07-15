تحرير 177 محضر تهرب جمركي بالأقصر خلال شهري مايو ويونيو

أعلنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع "التزام تجاري"، برئاسة محمد المغربي مدير الإدارة، اليوم السبت، عن تحرير 177 محضر تهرب جمركي خلال شهري مايو ويونيو، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي.

تشكلت لجان الضبط من كلا من "محمد الليثي، وعبد الجواد حمام منتصر محمدين، وروماني حنا، وعلى علام، وعصام أحمد، ومحمد عبدالله، وماجد نجيب، وإسماعيل أحمد، ومحمد جمال، وحسن أحمد حسن محمود صلاح، مفتشي إدارة المكافحة، ومن مباحث الضرائب والرسوم (العميد وائل عبدالرحمن، والرائد أحمد عبدالفتاح، والرائد على طاهر)، وقوة من أمناء الشرطة (جابر العزب، وشحات عبد النعيم، وعامر عبدالوهاب، وسنوسى نصير، وحسن عريان، وأشرف شعبان، وعبدالرحيم سعد، وأحمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين.

شملت المحاضر، تحرير 92 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهر مايو 2023، وبلغت قيمة المضبوطات 1 مليون و571 ألف و200 جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية 332 ألف و788 جنيه، وتم سداد جزء من التعويضات والرسوم الجمركية بمبلغ 306 ألف و358 جنيه على ذمة قبول التصالح,

كما تم تحرير 85 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر يونيو 2023، وبلغت قيمة المضبوطات 3 مليون و160 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 511 ألف و909 جنيه، وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 433 ألف و669 جنيه على ذمة قبول التصالح، وذلك بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

كانت أغلب المضبوطات عبارة عن 13 سيارة معاقين وسجائر وتبغ أجنبي الصنع وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوات منزلية وأدوات كهربائية وعطور وملابس ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية، وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشأة العماري والبغدادي والقرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي - وأسيوط).

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجاري، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.