تعرف على موعد تقديم «جوندوجان» لجماهير برشلونة

حدد نادي برشلونة الإسباني، موعد تقديم الألماني إلكاي جوندوجان للجماهير، كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم جوندوجان إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة حدد بعد غد الإثنين الموافق 17 يوليو 2023، موعدًا لتقديم جوندوجان بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام والجماهير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إلكاي جوندوجان يصل برشلونة اليوم السبت، تمهيدًا لتقديمه كلاعب جديد ضمن صفوف البلوجرانا.

ويوقع جوندوجان عقود انتقاله إلى البرسا لـ2025، مع خيار التجديد لمدة موسم إضافي، وذلك في الحادية عشرة صباحًا، على أن يقام المؤتمر الصحفي في الساعة الثانية عشر وربع ظهر الإثنين.

ومن المقرر أن يكون لاعب الوسط الألماني ضمن بعثة الفريق الكتالوني المسافرة إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، تحضيرًا للموسم المقبل.