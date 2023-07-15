إنبي يهزم سيراميكا بهدف «العجوز» في ختام الدوري الممتاز

حقق فريق إنبي فوزا صعبا على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الأخيرة (الـ34) من بطولة الدوري المصري الممتاز.

استحوذ إنبي على أحداث الشوط الأول وحاول لاعبو الفريق على على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وظلت الشوط سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، تمكن إنبي من تسجيل هدف عن طريق أحمد العجوز في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بهزيمة سيراميكا كليوباترا.

وبهذا الفوز، رفع إنبي رصيده إلى إلى 45 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، جمعهم من 13 فوز 6 تعادلات، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز الثاني.