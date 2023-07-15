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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 4 مدنيين سودانيين في هجوم للدعم السريع استهدف مستشفى بأم درمان

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع السودانية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن مقتل 4 مدنيين وجرح 4 آخرين إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع استهدف مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وأوضحت الوزارة في البيان لها إن قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وجرح 4 اخرين في حالة حرجة مما يتطلب تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستهداف كان عبر طائرات بدون طيار (مسيرات) تابعة لقوات الدعم السريع.

وأدانت الوزارة استهداف المنشآت الصحية والمستشفيات، مؤكدة على أنه يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية.

ونشر نشطاء في البلاد صورا وثقت الدمار الذي خلفه الهجوم.

وزارة الصحة السودانية مقتل 4 مدنيين وجرح 4 آخرين قوات الدعم السريع مستشفى أم درمان