سموحة يفوز على المصري في الجولة الأخيرة بالدوري

فاز فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي على نظيره المصري بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم لفريق سموحة محمود عبد الحليم، في الدقيقة ٣١، لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدف على نظيره المصري البورسعيدي.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة عند النقطة رقم ٤٥ نقطة في المركز السادس، بينما المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد ٤٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.