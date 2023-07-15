ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يفوز على المصري في الجولة الأخيرة بالدوري

سموحة يفوز على المصري
سموحة يفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي على نظيره المصري بهدف نظيف دون رد  في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم لفريق سموحة محمود عبد الحليم، في الدقيقة ٣١، لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدف على نظيره المصري البورسعيدي.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد  سموحة عند النقطة رقم ٤٥ نقطة في المركز السادس، بينما المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد ٤٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

سموحة المصري سموحة يفوز على المصري الدوري الممتاز الجولة الأخيرة مباراة المصري وسموحة