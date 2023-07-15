مصرع وإصابة 4 مواطنين في سقوط بلكونة شرق الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن حادث سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس حي شرق الإسكندرية، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد كلف جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.