الأهلي يخطط لخطف نجم جديد من القلعة البيضاء

يخطط مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع نجم جديد من نادي الزمالك وذلك بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض الأسبق، عقب انتقاله إلى نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال مصدر داخل النادي، إن الأهلي يخطط لضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب المارد الأحمر في تأمين مركز الظهير الأيسر في ظل كبر سن التونسي علي معلول الذي يشغل هذا المركز في نادي القرن الأفريقي طيلة السنوات الماضية.

ويدرس الأهلي الموقف بكل أريحية في ظل استمرار علي معلول لموسم أو موسمين على الأقل مع الأهلي وقدرته على العطاء في هذه الفترة، وفي الوقت المناسب سوف يضع الأهلي خطته لضم فتوح والذي يعتبر أفضل ظهير أيسر مصري في تلك الفترة، وهو أنسب بديل للتونسي معلول.

وفي سياق آخر، فقد اقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من الانتقال إلى الدوري الإماراتي بعدما تلقى عرضا من نادي الجزيرة الذي يقوده فنيا بيتسو موسيماني مدرب تاو في صن داونز والنادي الأهلي.

وتألق تاو بشكل كبير مع الأهلي في عهد مارسيل كولر، وبات أهم العناصر في صفوف الفريق الأحمر، وتعول عليه الجماهير الحمراء آمالا عريضة في قيادة سفينة الفريق إلى بر البطولات.

بيرسي تاو

وتلقى الأهلي العرض بشكل رسمي وهو محل دراسة في ظل اقتراب نهاية عقد تاو مع الفريق، وتؤكد المصادر أن اللاعب الجنوب أفريقي يرحب باللعب من جديد تحت قيادة بيتسو موسيماني، وسيتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

كولر يحسم موقف مهاجم الجيش الملكى.. وبيرسى تاو يقترب من الدورى الإماراتى

وعلى صعيد الصفقات، فقط عرضت لجنة التخطيط لقطاع الكرة في النادي الأهلي المهاجم رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، على مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم تمهيدًا لمعرفة رأيه وموقفه من التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه لاسيما بعد تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة ونيله إعجاب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وقالت مصادر في الأهلي إن ترشيح لاعب الجيش المغربي لتدعيم هجوم الأهلي جاء بعدما فشل التفاوض لضم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بكشتاش التركي بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المادية حيث اشترط الحصول على ستة ملايين دولار من أجل التخلي عن اللاعب في الصيف المقبل للقلعة الحمراء وهو ما رفضه محمود الخطيب رئيس النادي ووافقته في الرأي شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي.

وأوضحت المصادر، أن لجنة التخطيط تري أن أرقام رضا سليم جيدة للغاية حيث سجل ٢٦ هدفا مع الجيش الملكي في الموسم الحالي في جميع البطولات التي شارك فيها فريقه، فيما تتجه النية لدى السويسري مارسيل كولر لتأجيل حسم موقف اللاعب المغربي لحين الانتهاء من مباريات الفريق الأحمر وحسم بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي حتى يستطيع التركيز في الأسماء المرشحة لارتداء قميص الفريق في الميركاتو الصيفي.