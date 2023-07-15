نشرة الحوادث| بلاغ للنائب العام ضد ميدو .. مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو، إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي، والمشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف .. وإليكم التفاصيل.
بلاغ للنائب العام.. أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو
https://www.albawabhnews.com/4840158
إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي
https://www.albawabhnews.com/4840140
المشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف
https://www.albawabhnews.com/4840112
مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4840104
تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة
https://www.albawabhnews.com/4840036