نشرة الحوادث| بلاغ للنائب العام ضد ميدو .. مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو، إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي، والمشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف .. وإليكم التفاصيل.

بلاغ للنائب العام.. أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو

https://www.albawabhnews.com/4840158

إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي

https://www.albawabhnews.com/4840140

المشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف

https://www.albawabhnews.com/4840112

مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4840104

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

https://www.albawabhnews.com/4840036