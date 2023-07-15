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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| بلاغ للنائب العام ضد ميدو .. مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو، إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي، والمشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف .. وإليكم التفاصيل.

بلاغ للنائب العام.. أول تحرك قضائي من أسامة حسني وجمال جبر ضد ميدو

https://www.albawabhnews.com/4840158

إخماد حريق داخل كمبوند في منطقة زهراء المعادي

https://www.albawabhnews.com/4840140

المشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة ضد سيدة وطفل بالصف

https://www.albawabhnews.com/4840112

مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4840104

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

https://www.albawabhnews.com/4840036

الحوادث والقضايا أسامة حسني ميدو كمبوند ف