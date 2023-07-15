إنتر ميلان ينسحب من صفقة لوكاكو.. ويضع 3 مهاجمين على الطاولة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان انسحب، اليوم السبت، من صفقة التعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وانزعج إنتر ميلان من تصرفات لوكاكو، خاصة بعدما تواصل روميلو مع نادي يوفنتوس ليصبح قريبا من الانضمام للسيدة العجوز.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس يخطط لخطف الدولي البلجيكي لوكاكو، حيث يسعى تشيلسي إلى التخلص من اللاعب قبل بدء الموسم المقبل، من أجل التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس.

وذكرت صحف إيطالية أن إنتر حدد 3 أسماء للتعاقد مع أحدهم خلال هذا الصيف، لتعويض فشل ضم المهاجم البلجيكي، وهم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، جيانلوكا سكاماكا (ويستهام يونايتد) وفولارين بالوجون (أرسنال).

من جهته، قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، المتخصص في سوق الانتقالات الصيفية، إن يوفنتوس سيقدم 37.5 مليون يورو بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو مكافآت، للتعاقد مع لوكاكو.