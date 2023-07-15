الدوري الممتاز.. تعادل إنبي وسيراميكا في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز .

استحوذ إنبي على أحداث الشوط الأول وحاول لاعبو الفريق على على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وظلت الشوط سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل.

بدأ إنبي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا - أحمد صبيحة - محمد إسماعيل.

وسط الملعب: مصطفى ياسر شكشك - أحمد العجوز - أحمد يوسف - مروان داود.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفة - أحمد نادر حواش.

يحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 12 فوز و6 تعادلات فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و16 تعادلا.

