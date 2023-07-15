ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

‏

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18180 طن تشمل : 531 طن حديد تسليح و 1394 طن نشارة و 3200 طن يوريا و 8855 طن أسمنت معبأ و 4200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39651 طن تشمل : 1237 طن خشب زان و 4233 طن فول صويا و 1827 طن كسب عباد شمس و 6753 طن خردة و 1538 طن زيت طعام و 4759 طن ابلاكاش و 2777 طن أرز و 4780 طن فول و 1330 طن صودا و 300 طن عدس و 10117 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 351 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174566 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215065 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3088 شاحنة .