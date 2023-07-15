الدوري المصري.. أوفة يقود هجوم إنبي أمام سيراميكا

أعلن أحمد كشرى المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمؤجلة من يوم 14 يوليو الماضي.

تقام المباراة على استاد بتروسبورت، واعتمد كشري على الثلاثي رفيق كابو لقيادة الهجوم إلى جانب أحمد أمين اوفة وأحمد نادر حواش.

وجاء تشكيل إنبي أمام سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا - أحمد صبيحة - محمد إسماعيل.

خط الوسط: مصطفى ياسر شكشك - أحمد العجوز - أحمد يوسف - مروان داود.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفة - أحمد نادر حواش.

يحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة جمعهم من 12 فوز و6 تعادلات فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و16 تعادلا.