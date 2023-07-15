إزالة الخيام العشوائية في حملات مكبرة على شواطئ دمياط الجديدة

تابع المهندس محمد خلف الله ،رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده، أعمال تطوير منطقة الشاطئ لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية (الشاطئية) لرواد منطقة الشاطئ ،وشدد خلف الله على الحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ العام على أن يتم المرور الدوري من خلال الامن والادارات المعنية بالتنميه وإزالة هذه الخيام.

وتم اليوم إزالة عدد 6 خيام عشوائية بالشاطئ للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة والمنطقة.

ويهيب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده بالمواطنين رواد منطقة الشاطئ بالالتزام بعدم إقامة أية خيم عشوائية وإلا سيتم إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

في سياق آخر قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بإطلاق إشارة البدء فى أعمال الفرمة الترابيه بالشاطئ الخاص بذوى الهمم بمنطقة الشواطئ المميزة كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطىء ذوى الهمم وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لاعمال الزراعة والتجميل واعمال البردورات .

وأكد رئيس الجهاز أن الهدف من هذا الشاطئ الخاص هو توفير شاطىء متكامل الخدمات طبقا للمواصفات وعوامل الامان وسهولة التنقل داخل وحدات الشاطئ لخدمة ابناء المدينة والمدن المحيطة لانفراد هذا الشاطىء بخصوصية كأول شاطىء متكامل لذوى الهمم .

يذكر ان جلسة مجلس الأمناء رقم 6 بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده،برئاسة الدكتور أسامه التابعي حفيله رئيس المجلس وبحضور المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده

و ممثلي الجهاز والسكان والمستثمرين و ممثلي الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة،لمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات المجلس في الجلسة السابقة، تناولت دعم تنفيذ شاطئ ذو الهمم بمنطقة الشاطئ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيماناً من جهاز المدينة وتقديراً لهم على تحديهم للصعاب وتأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة تماشياً مع التوجهات الرئاسية، ودعم جامعة الأزهر (الكلية الأزهرية بنين)، و دعم قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.