جامعة المنوفية تستكمل المرحلة المدمجة للمبادرة الرئاسية "أطفال علماء لمستقبل أفضل"

أعلنت جامعة المنوفية عن استكمال العمل بالمرحلة الثانية E2 من برنامج جامعة الطفل للدورة المدمجة الخامسة والسادسة بحضور طلاب الدورة الرابعة اعتباراً من الأحد المقبل ١٦/ ٧/ ٢٠٢٣ حتي الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وذلك في إطار التعاون الدائم والمثمر بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذي أثمر عن تبني برنامج جامعة الطفل كمشروع قومي يهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم وكذلك اكتشاف المبتكرين والمبدعين ودعمهم في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالمبادرة الرئاسية "أطفال علماء لمستقبل أفضل" التى انطلقت منذ عام ٢٠١٥ لاكتشاف المواهب والنوابغ منذ الصغر.

أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تسعى دائما إلى تبني المبادرات الرئاسية التي تستهدف دائما بناء ودعم المجتمع المصرى من خلال أطفال اليوم الذين هم رجال المستقبل الواعد والمبدع والمبتكر بهدف بناء مصر الحديثة، مضيفاً أن كل طفل التحق بالجامعة هو سفير لها فى مجتمعه المحيط يقوم بنقل الخبرات الإبداعية والابتكارية والمهارية المكتسبة سواء علمية أو طبية أو فنية أو تكنولوجية رقمية أو زراعية أو ادبية إلى أصدقائه وزملائه مشيراً إلى أن الجامعة ستسعى إلى زيادة أعداد الأطفال المقبولين ابتداءً من الدورة القادمة حتى تتيح الفرصة لأعداد أكبر وبناء مستقبل أفضل باعتبار الأطفال هم أدوات التغيير المجتمعى والقادرين على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

وأشارت الدكتورة إيناس الشتيحي منسق عام جامعة الطفل إلى أن مبادرة جامعة الطفل عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في اطار المبادرة الرئاسية للاهتمام بالأطفال فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وان فكرته تتبلور في امكانية احتكاك الطفل المصري بالمجتمع الجامعى من خلال اقرب جامعة لمحل اقامته، حيث اقتصر التقديم للالتحاق بجامعة الطفل عبر الانترنت من خلال مراسلة موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضافت أن عدد الأطفال المشاركين في الدورة الرابعة يبلغ ٧٠ طالبا وفي المرحلة الخامسة ١٥٠ طالبا وبلغ عدد الطلاب للمرحلة السادسة ١٧٠ طالب وسيتم العمل بهذه المرحلة بكليات العلوم ، الآداب ، التجارة ، التربية للطفولة المبكرة ، الصيدلة ، الزراعة ، الذكاء الاصطناعي.