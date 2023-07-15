يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو من إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي يوفنتوس يخطط لخطف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي الذي كان معارا الموسم الماضي إلى إنتر ميلان.

وقالت التقارير: يسعى تشيلسي إلى التخلص من لوكاكو قبل بدء الموسم المقبل، من أجل التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس، ويخطط البلوز لقعد صفقة تبادلية مع يوفنتوس ما يسبب أزمة مع إنتر ميلان الذي يريد ضم المهاجم البلجيكي.

كان لوكاكو قد عاد للبلوز بعد نهاية إعارته في إنتر ميلان، ويسعى الآن لحسم موقفه من ناديه الجديد قبل بداية الموسم الشهر المقبل.

ويعمل البلوز على التعاقد مع فلاهوفيتش لقطع الطريق على ريال مدريد الذي يضع اللاعب في مرمى أهدافه، كما يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه من الاستمرار أو الرحيل.

من جهته، قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، المتخصص في سوق الانتقالات الصيفية، إن يوفنتوس سيقدم 37.5 مليون يورو بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو مكافآت، للتعاقد مع لوكاكو.