بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الساحلي بمطروح

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث ارتطام سيارة جامبو بسيارة ميكروباص بالكيلو 79 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي في اتجاه مدينة الإسكندرية أمام قرية نسمه السياحية، وتم نقلهم لمستشفى الحمام المركزى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، 6 أشخاص يعانون من إصابات متنوعة إثر حادث تصادم على الطريق المشار إليه.

المصابون هم:

1_ احمد جمعه منسى مسلم 42 سنة، الجيزة ابو النمرس، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات والحاله العامه متوسطة.

2_ مصطفى احمد جمعه منسى 13 سنة، الجيزة أبو النمرس، كدمات متفرقة بالجسم وسحجات والحاله العامه متوسطة.

3_ محمود عبدالرؤوف عبد الرؤوف عياد 27 سنة، زفتى الغربيه، كدمات متفرقة بالجسم والصدر والحاله العامه متوسطة.

4_ ناصر احمد مهنى عبدالعال 55 سنة، عبدالقادر اسكندرية، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعى بالذراع الأيمن والحاله العامه متوسطة.

5_ سلطان أبو بكر محمد الصعيدى 52 سنة، زفتى الغربيه، كدمات متفرقة بالجسم والحاله العامه متوسطة.

6_ محمود فتحى عبدالحليم حسن 32 سنة، العوايد إسكندرية، كسر مضاعف بالساق اليسرى والذراع الأيسر واشتباه ما بعدالارتجاج والحاله العامه متوسطة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.