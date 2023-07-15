انطلاق ندوة "الترجمات المعاصرة للميثول جيا والفانتزيا" بحفل ختام مهرجان دواير الثقافي

انطلقت منذ قليل الندوة النقاشية التي تحمل عنوان «الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا» بحفل ختام مهرجان دواير الثقافي في دورته الأولي الذي يقام خلال الفترة من ٦ حتى ١٥ يوليو الجاري بسينما راديو بوسط البلد .

تتناول الندوة تجربة المترجمين هشام فهمي ومحمد جمال، ويحاورهما الكاتب طارق الخواجي المستشار الثقافي لبرنامج إثراء القراءة ”اقرا" .

بدأت الندوة بالحديث عن علاقة الكاتبين بالميثولوجيا والفانتازيا وعالم الفانتازيا وعلاقته بالعالم الواقعي والترجمات التي تعرضوا إليها خلال أعمالهم المترجمة وعن بدايه اهتمامهم بهذا المجال .

يعقب الندوة جلسة شعر للشاعران فاطمة قنديل ومحمود خير الله مجموعة من القصائد التي احتضنتها دواوينهما التي حازت على جوائز وبعضا من قصائدهما الجديدة.

‎شهدت أولى دورات مهرجان دواير الثقافي أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تنوعت بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما تضمنت معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

‎مثل المهرجان فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

‎يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

‎كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منهم: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.

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