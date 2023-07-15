بدء حفل إطلاق برنامج إثراء القراءة

بدأ منذ قليل حفل إطلاق برنامج إثراء القراءة «اقرأ» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مبادرة أرامكو السعودية.

وفي بداية كلمته رحب الكاتب طارق الخواجي، المستشار الثقافي لمسابقة إثراء، بالحضور معبرا عن سعادته بإطلاق النسخة الثانية للمسابقة من مصر وهي أولى محطات إطلاق المسابقة .

وأشار الخواجي إلى أن المسابقة شهدت العام الماضي مشاركة كبيرة حيث شارك بها أكثر من ٥٠ ألف متسابق .

كما تطرق الخواجي إلى تقديم رؤية تعريفية بالبرنامج "أسفار أقرأ" وعن محطاته المقبلة وعن نشأة مركز إثراء ودوره في الحراك الثقافي بالسعودية .

واختتم مهرجان دواير الثقافي، اليوم السبت دورته الأولى، التي انطلقت في 6 يوليو الجاري بمقر سينما راديو بوسط البلد، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر مصرية وعربية.

‎ويتضمن حفل الختام عددًا من الفعاليات، إذ تنطلق مبادرة «أسفار أقرأ» بأولى رحلاتها الثقافية في مصر كمحطة أولى لبرنامج إثراء القراءة "أقرأ" والذي — من خلال عرض تعريفي بالمبادرة، يلي ذلك جلسة نقاشية بعنوان «الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا» تتناول تجربة المترجمين هشام فهمي ومحمد جمال، فيما يلقي الشاعران فاطمة قنديل ومحمود خير الله مجموعة من القصائد التي احتضنتها دواوينهما التي حازت على جوائز وبعضا من قصائدهما الجديدة.

‎وشهدت أولى دورات مهرجان دواير الثقافي أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تنوعت بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما تضمنت معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

‎ومثل المهرجان فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

‎يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

‎كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منهم: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.

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