الدفاع الروسية: القضاء على 645 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 6 طائرات بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على أكثر من 645 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى اعتراض 3 صواريخ وإسقاط 6 طائرات أوكرانية بدون طيار، وإحباط مجموعة من هجمات وعمليات الجيش الأوكراني في مختلف الجبهات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في البيان اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ثلاثة صواريخ من منظومة "هيمارس" للصواريخ متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، كما أسقطت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار في لوجانسك وزابوريجيا خلال اليوم الماضي.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم في 3 اتجاهات خلال اليوم الماضي، وهي اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، لكن تم إحباط نحو 17 هجوما أوكرانيا في دونيتسك وحدها بالإضافة إلى إحباط مجموعة من العمليات التخريبية والاستطلاعية في المناطق نفسها.

وذكر كوناشيكنوف أن القوات الروسية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير 3 مستودعات ذخيرة لألوية في الجيش الأوكراني في مناطق دونيتسك وزابوريجيا، وذلك نتيجة عملية قصف روسية موسعة جمعت القوات الجوية والمدفعية، استهدفت مواقع إطلاق نار وقوى بشرية وعتاد عسكري في 93 منطقة بأوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني فقد 315 جنديًا في منطقة دونيتسك فقط خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى مدرعتين قتاليتين و3 شاحنات بيك أب ومدفع هاوتزر.

وفي زابوريجيا ومناطق جنوب دونيتسك، قال كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني فقد 210 جنود في منطقتي جنوب دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين آليتين و3 مدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كراسني ليمان، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قصفت وحدات من الجيش الأوكراني ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز دي-20".

وفي اتجاه كوبيانسك، أفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية قضت على 20 جنديا أوكرانيًا، كما دمرت منظومة مدفعية آلية من طراز "جفوزديكا"، ومدرعتين قتاليتين و3 سيارات ومدفع هاوتزر.

وفي خيرسون، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية قضت على نحو 30 جنديا أوكرانيا ونظام مدفعي آلي من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات ومدفع هاوتزر واحد.